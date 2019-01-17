Пираты, захватившие российских граждан в Африке, потребовали выкуп

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Захватившие российских граждан в Африке пираты потребовали выкуп. Об этом сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. По его словам, пленники живы и содержатся в более-менее приличных условиях. Сейчас идут переговоры. Сумма выкупа не называется.

Пираты атаковали моряков в Гвинейском заливе в ночь на 2 января. На борту судна находились 24 человека, 6 из них были взяты в плен. Говорит Москва