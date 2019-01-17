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Новости

Французские СМИ предрекли России рекорд торгового баланса

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11:32 17.01.2019 Источник: Газета.Ru

В январе-ноябре 2018 года положительное сальдо торгового баланса России составило $191,4 млрд, годовой показатель, скорее всего, побьет рекордные $198 млрд 2011 года, пишет газета Les Echoes со ссылкой на данные российской Федеральной таможенной службы.

В издании отметили, что сальдо торгового баланса России в 2018 году выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В газете добавили, что за январь-ноябрь 2018 года объем российской торговли составил $629 млрд, а российский экспорт вырос на 27,5% и составил $410,2 млрд.

«При таких темпах роста рекорд 2011 года легко достижим», — заключили в Les Echoes.

Осенью 2018 года сообщалось, что профицит торгового баланса России вырос в 1,6 раза. Газета.Ru

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