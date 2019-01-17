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ФСО намерена засекретить свои закупки

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13:32 17.01.2019 Источник: Ведомости

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправку к закону о госзакупках, позволяющую проводить торги на закрытых электронных площадках. Этот документ размещен для обсуждения на портале опубликования проектов правовых актов. В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены «в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности», т. е. для Минобороны и ФСБ. ФСО предлагает добавить в этот перечень и структуры государственной охраны, т. е. себя и подведомственные ей предприятия и организации. Ведомости

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