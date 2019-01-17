Собчак рассказала о причине визита в Украину

14:32 Источник: RNS

Кандидат на президентских выборах 2018 года, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала цель приезда в Киев.

«Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?», — написала Собчак.

Ранее Собчак написала в своем Instagram «Ну привет, кiев!». RNS