0
0
67
Новости

Собчак рассказала о причине визита в Украину

Добавить в избранное

14:32 17.01.2019 Источник: RNS

Кандидат на президентских выборах 2018 года, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала цель приезда в Киев.

«Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?», — написала Собчак.

Ранее Собчак написала в своем Instagram «Ну привет, кiев!». RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 17.01.2019
Около 40 мигрантов задержаны в туннеле под Монбланом при попытке попасть во Францию
0
87
14:00 17.01.2019
Не Париж стал главным направлением для российских туристов
0
114
13:32 17.01.2019
ФСО намерена засекретить свои закупки
0
145
13:20 17.01.2019
К кризису в отношениях РФ и ПАСЕ могут быть причастны США - Володин
0
159
13:05 17.01.2019
При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
0
175
13:00 17.01.2019
КС счел частично неконституционной норму закона о СМИ для учредителей с иным гражданством
0
163
12:20 17.01.2019
Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN
0
196
12:05 17.01.2019
Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE, несмотря на растущее давление
0
212
12:00 17.01.2019
Дума отказалась направлять делегацию РФ в ПАСЕ и призвала заморозить взнос в СЕ в 2019 г.
0
205
11:32 17.01.2019
Французские СМИ предрекли России рекорд торгового баланса
0
235

Возврат к списку