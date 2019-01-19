В Богоявленском соборе патриарх Кирилл освятил воду
14:15 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в праздник Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
"Сегодня мы совершили особое таинство, дарованное через сошествие Святого Духа на апостолов и всю церковь, мы освятили воду погружением креста и совершением особых молитв. Мы призывали Святого Духа освятить это водное естество, чтобы оно было пронизано божественной силой и божественной благодатью", - сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви призвал помнить, что все происходящее с каждым верующим человеком совершается по воле Божией. "Осознание того, что Спасение - это то, что совершает с нами Бог, а не то, что мы сами совершаем, помогает нам сохранять мудрость, избегать завышенной самооценки, превозносить себя над другими. <...> Если что-то человек и совершает, то либо с помощью Божией, либо потому, что Бог попускает те или иные дела, ничего без воли Божией не происходит", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
"Принимая сердцем и верой великое откровение о Богоявлении, мы должны отвечать на это откровение своей верой, своим смирением и покаянием в своих грехах. Живя таким образом, осознавая свои возможности, мы не уйдем с правильного пути, но по мере сил своих будем способны осуществлять волю Божью, и пусть Господь в таинстве освящения воды дает силы на то, чтобы жить в соответствии с его заповедью и волей", - добавил патриарх Кирилл.
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