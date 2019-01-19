Соглашение Лондоном и ЕС по Brexit остается в приоритете для Меркель
15:45 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в субботу на мероприятии Христианско-демократического союза в Ростоке, заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом. Трансляцию вели немецкие телеканалы.
"Я до последнего дня буду работать над тем, чтобы Brexit был осуществлен на основании договоренностей, чтобы у нас были самые лучшие отношения [впоследствии]", - отметила канцлер. По ее словам, Великобритания является частью Европы, но выбор жителей страны, сделанный на референдуме, нужно уважать.
Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, одобренный Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.
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