Соглашение Лондоном и ЕС по Brexit остается в приоритете для Меркель

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в субботу на мероприятии Христианско-демократического союза в Ростоке, заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом. Трансляцию вели немецкие телеканалы.

"Я до последнего дня буду работать над тем, чтобы Brexit был осуществлен на основании договоренностей, чтобы у нас были самые лучшие отношения [впоследствии]", - отметила канцлер. По ее словам, Великобритания является частью Европы, но выбор жителей страны, сделанный на референдуме, нужно уважать.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, одобренный Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.



