0
0
35
НОВОСТИ

Соглашение Лондоном и ЕС по Brexit остается в приоритете для Меркель

15:45 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в субботу на мероприятии Христианско-демократического союза в Ростоке, заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом. Трансляцию вели немецкие телеканалы.

"Я до последнего дня буду работать над тем, чтобы Brexit был осуществлен на основании договоренностей, чтобы у нас были самые лучшие отношения [впоследствии]", - отметила канцлер. По ее словам, Великобритания является частью Европы, но выбор жителей страны, сделанный на референдуме, нужно уважать.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, одобренный Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 19.01.2019
Маркус Зёдер избран новым председателем Христианско-социального союза
0
114
14:45 19.01.2019
Журналисты устроили протест против насильственных действий в адрес СМИ
0
155
14:15 19.01.2019
В Богоявленском соборе патриарх Кирилл освятил воду
0
173
13:45 19.01.2019
Париж: Жандармерия готовится к очередной волне протестов "желтых жилетов"
0
195
13:15 19.01.2019
США должны защитить Турцию от сирийских курдов - сенатор Грэм
0
223
12:30 19.01.2019
Китай подписал соглашение с Аргентиной о выведении 90 спутников на околоземную орбиту
0
261
11:30 19.01.2019
Минсельхоз прогнозирует сохранить положительные динамики развития - Патрушев
0
283
10:45 19.01.2019
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6
0
292
10:15 19.01.2019
Минтранс постарается не повышать текущие цены на авиабилеты в 2019 году
0
343
09:45 19.01.2019
НАСА и CNSA совместно исследуют Луну
0
407

Возврат к списку