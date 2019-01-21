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НОВОСТИ

Красноярские активисты отправили депутатам по почте мусор

13:05 21.01.2019 Источник: Lenta.ru

Красноярские активисты собрали посылки с мусором и отправили их депутатам Госдумы и сенаторам. Они записали видеоролик и выложили его на YouTube, пытаясь привлечь внимание властей и общественности к проблеме загрязнения города.

«Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мэр города от нас убегает — ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск. Зачем все эти люди работают, чем они занимаются?!» — обратилась к парламентариям инициатор акции Евгения Елизарьева.

Адресатами называются депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

Как отмечает местный портал NGS24.ru, с 1 января в Красноярске началась мусорная реформа. За вывоз мусора горожане платят не 2-3 рубля с квадратного метра квартиры, а по числу прописанных: 79 рублей за человека для жителей левого берега, 89 — для правого. Ответственность лежит на специально отобранных операторах.

Издание добавляет, что с начала года город тонет в грудах мусора. На 13-й день реформы помойки не разгребают даже рядом с мэрией. Жители потребовали у градоначальника Сергея Еремина отменить нововведения, но тот не стал с ними общаться.  Lenta.Ru

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