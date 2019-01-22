Великобритания и Новая Зеландия подписали временное торговое соглашение
08:15 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая Зеландия и Великобритания подписали временное торговое соглашение на случай, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без соглашения. Об этом новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила журналистам в Лондоне после переговоров со своей британской коллегой Терезой Мэй.
"По сути, подписанное соглашение - это пакет гарантий для новозеландского бизнеса, теперь мы можем быть уверены, что вне зависимости от сценария, по которому пройдет Brexit, наши предприятия смогут торговать с Великобританией на прежних условиях, и это, без сомнений, очень важно для наших экспортеров", - привела во вторник слова Ардерн радиостанция "Ньюсток Зи-би" (Newstalk ZB).
Премьер также сообщила, что подписанный документ является "временным обязательством", которое защитит новозеландский бизнес во время переходного периода после Brexit, а затем Веллингтон и Лондон подпишут соглашение о свободной торговле между странами.
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