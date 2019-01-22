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НОВОСТИ

Украина осталась без мест в комитете ПАСЕ, работающем над снятием санкций с РФ

09:05 22.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила Украину мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России, сообщает издание «Европейская правда». По данным газеты, ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело, помимо прочего к лишению Украины мест в комитетах.

Ранее состав регламентного комитета и комитета по вопросам избрания судей Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) формировался по предложениям политических групп. В последнем состояли четверо украинских представителей. После принятия нового решения руководящего органа ПАСЕ в комитете по избранию судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого государства-члена. Украина лишилась мест в двух комитетах. Коммерсантъ

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