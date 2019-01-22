Украина осталась без мест в комитете ПАСЕ, работающем над снятием санкций с РФ
09:05 22.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила Украину мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России, сообщает издание «Европейская правда». По данным газеты, ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело, помимо прочего к лишению Украины мест в комитетах.
Ранее состав регламентного комитета и комитета по вопросам избрания судей Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) формировался по предложениям политических групп. В последнем состояли четверо украинских представителей. После принятия нового решения руководящего органа ПАСЕ в комитете по избранию судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого государства-члена. Украина лишилась мест в двух комитетах. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 10:15 22.01.2019
- В Самаре начался суд о запрете ряда толкований Корана
- 10:05 22.01.2019
- Число погибших при пожаре на судах в районе Керченского пролива достигло 14 - источник
- 10:00 22.01.2019
- Экс-глава "Старбакс" может принять участие в выборах президента США
- 09:32 22.01.2019
- Между США и КНДР много лет существовал тайный канал связи - СМИ
- 09:20 22.01.2019
- В Чечне объяснили необходимость списания долгов за газ
- 09:00 22.01.2019
- Внешний долг РФ снизился до минимума за 10 лет
- 08:45 22.01.2019
- Учителя средних школ в Лос- Анджелесе продолжают забастовку - профсоюз
- 08:30 22.01.2019
- На День св Валентина в Москве запланировано около 300 свадеб
- 08:15 22.01.2019
- Великобритания и Новая Зеландия подписали временное торговое соглашение
- 08:00 22.01.2019
- Спасатели уточнили число погибших и пропавших при пожаре судов в Керченском проливе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать