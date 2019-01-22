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НОВОСТИ

Экс-глава "Старбакс" может принять участие в выборах президента США

10:00 22.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший глава сети кофеен «Старбакс» Говард Шульц изучает возможность участия в следующих выборах президента США
Он не исключает, что будет бороться за пост главы государства как независимый кандидат. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении Шульца.

Экс-глава «Старбакс» ранее резко критиковал действия нынешнего американского лидера, республиканца Дональда Трампа, и в то же время подвергал критике представителей Демократической партии за то, что они, по его мнению, стали занимать более либеральную позицию. Эхо Москвы

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