Снижение темпов роста ВВП Китая связано с торговыми войнами - Трамп
10:32 22.01.2019 Источник: РБК
Темпы роста ВВП Китая опустились до минимума с 1990 года в связи с торговыми войнами, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
«Китай демонстрирует самые низкие с 1990-го экономические показатели из-за торговых войн и новой политики. Китаю имеет смысл наконец заключить реальную сделку и прекратить игры», — написал Трамп.
По итогам 2018 года темпы роста ВВП Китая составили 6,6%, опустившись таким образом до минимума с 1990 года. РБК
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