0
0
145
НОВОСТИ

Снижение темпов роста ВВП Китая связано с торговыми войнами - Трамп

10:32 22.01.2019 Источник: РБК

Темпы роста ВВП Китая опустились до минимума с 1990 года в связи с торговыми войнами, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Китай демонстрирует самые низкие с 1990-го экономические показатели из-за торговых войн и новой политики. Китаю имеет смысл наконец заключить реальную сделку и прекратить игры», — написал Трамп.

По итогам 2018 года темпы роста ВВП Китая составили 6,6%, опустившись таким образом до минимума с 1990 года.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 22.01.2019
В Госдуме накануне переговоров Путина с Абэ предложили отмечать день капитуляции Японии
0
56
11:32 22.01.2019
В Раде назвали самый "позорный провал" Киева
0
79
11:20 22.01.2019
Большинство немцев положительно относится к строительству "Северного потока - 2" - опрос
0
86
11:05 22.01.2019
"План Б" по Brexit свидетельствует о безвыходном положении Терезы Мэй - глава Минюста ФРГ
0
129
11:00 22.01.2019
В рейтинге доверия к общественным институтам РФ заняла последнее место
0
140
10:15 22.01.2019
В Самаре начался суд о запрете ряда толкований Корана
0
223
10:05 22.01.2019
Число погибших при пожаре на судах в районе Керченского пролива достигло 14 - источник
0
181
10:00 22.01.2019
Экс-глава "Старбакс" может принять участие в выборах президента США
0
170
09:32 22.01.2019
Между США и КНДР много лет существовал тайный канал связи - СМИ
0
223
09:20 22.01.2019
В Чечне объяснили необходимость списания долгов за газ
0
253

Возврат к списку