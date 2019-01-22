Госдума обязала граждан без регистрации вставать на воинский учет по месту проживания
12:20 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла закон, обязывающий граждан без регистрации по месту жительства вставать на воинский учет по месту проживания. Авторами этой инициативы выступила группа депутатов Госдумы и Совета Федерации.
В частности, документ "возлагает обязанность на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, вставать на воинский учет по месту их фактического проживания".
"Воинский учет указанных граждан, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, будет осуществляться военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются положением о воинском учете", - говорится в сопроводительных материалах.
"Все граждане мужского пола (за редким исключением) должны состоять на воинском учете, чтобы вопросов не возникало", - сказал на пленарном заседании первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов. По его словам, "воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан - и пребывающих в запасе, и подлежащих призыву на военную службу".
Именно благодаря данным воинского учета определяется возможность государства по обеспечению комплектования своих вооруженных сил личным составом, их качественное и количественное состояние, продолжил парламентарий. "Мы прекрасно понимаем, что такие данные должны быть максимально полными и достоверными. А с принятием данного закона воинский учет охватит всех военнообязанных граждан, независимо от наличия или отсутствия у них регистрации", - заключил он.
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