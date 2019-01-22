Молодые учителя Калмыкии получат по 100 тысяч рублей

13:05 Источник: НГ-Online

С 1 февраля в Калмыкии начнется прием документов от молодых учителей на получение единовременной денежной выплаты (ЕДВ) в размере 100 тыс. руб. Как рассказали «НГ» в республиканском Минобрнауки, в 2019 году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму 3 млн руб.«Право на получение 100 тысяч рублей имеет молодой учитель в возрасте до 35 лет, приступивший к работе в государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении республики не ранее 1 июля 2012 года и не позднее 3-х месяцев после окончания образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования», – пояснили в Минобрнауки Калмыкии.Получение ЕДВ обязывает получателя проработать в течение 3 лет в образовательном учреждении. На сегодняшний день уже 144 молодых педагога в Калмыкии получили единовременную денежную выплату.

Андрей Серенко

