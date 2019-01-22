Молодые учителя Калмыкии получат по 100 тысяч рублей
13:05 22.01.2019 Источник: НГ-Online
С 1 февраля в Калмыкии начнется прием документов от молодых учителей на получение единовременной денежной выплаты (ЕДВ) в размере 100 тыс. руб. Как рассказали «НГ» в республиканском Минобрнауки, в 2019 году будет осуществлено 30 выплат на общую сумму 3 млн руб.
«Право на получение 100 тысяч рублей имеет молодой учитель в возрасте до 35 лет, приступивший к работе в государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении республики не ранее 1 июля 2012 года и не позднее 3-х месяцев после окончания образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования», – пояснили в Минобрнауки Калмыкии.
Получение ЕДВ обязывает получателя проработать в течение 3 лет в образовательном учреждении. На сегодняшний день уже 144 молодых педагога в Калмыкии получили единовременную денежную выплату.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 13:32 22.01.2019
- ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из черного списка по Украине
- 13:20 22.01.2019
- В Новосибирске прогремел взрыв в помещении банка
- 13:00 22.01.2019
- Акцию противников передачи Курил у посольства Японии прекратила полиция
- 12:32 22.01.2019
- Вашингтон мог подтолкнуть Москву к нарушению ДРСМД - The Nation
- 12:20 22.01.2019
- Госдума обязала граждан без регистрации вставать на воинский учет по месту проживания
- 12:05 22.01.2019
- Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei
- 12:00 22.01.2019
- В Госдуме накануне переговоров Путина с Абэ предложили отмечать день капитуляции Японии
- 11:32 22.01.2019
- В Раде назвали самый "позорный провал" Киева
- 11:20 22.01.2019
- Большинство немцев положительно относится к строительству "Северного потока - 2" - опрос
- 11:05 22.01.2019
- "План Б" по Brexit свидетельствует о безвыходном положении Терезы Мэй - глава Минюста ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать