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Настю Рыбку отпустили не без участия Александра Лукашенко

18:06 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич может прилететь в Минск, но по первому требованию должна будет явиться в московский суд. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, слова которого приводит портал Tut.by.

По словам министра, освобождение девушки, известной как Настя Рыбка, - "комплексная заслуга". "Она освобождена под подписку о невыезде. Она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд", - сказал Макей. Министр подтвердил, что поручение внешнеполитическому ведомству по поводу Вашукевич дал Александр Лукашенко. "Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок", - заявил Макей.

Во вторник московская полиция не стала выходить с ходатайством в Нагатинский суд Москвы об аресте и отпустила под подписку об обязательстве о явке Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли.

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