Сегодня почти все общение Путина и Абэ проходило за закрытыми дверями
18:25 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трех часов продолжались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кремле. По завершении встречи лидеры вышли к прессе, чтобы сделать заявления по итогам обсуждения.
Путин и Абэ сначала около двух часов общались в узком составе - с участием лишь небольшого числа делегатов с обеих стороны. Затем встреча продолжилась в расширенном составе в формате рабочего завтрака.
Почти все общение президента РФ и премьера Японии проходило за закрытыми дверями. Журналисты смогли наблюдать лишь краткие приветственные слова Путина и Абэ. Во время обмена этими ремарками лидеры по-дружески обращались друг к другу на "ты" и выразили готовность обсудить все аспекты российско-японских отношений. Абэ также упомянул, что надеется "как следует обсудить" вопросы заключения мирного договора.
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