Госсекретарь США считает, что Москва и Вашингтон не обречены быть противниками
20:15 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Россия не обречены на то, чтобы быть противниками и соперничать, как это было в годы холодной войны. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего", - прокомментировал шеф американской дипломатии перспективы развития российско- американских отношений. Его речь и ответы на вопросы ведущего транслировались в прямом эфире на сайте Госдепартамента.
"Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество [в духе] холодной войны", - убежден Помпео. "Наши две страны являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов. Россия в этом смысле является мощной державой, и мы это понимаем", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.
При этом он выразил мнение, что решения о будущем российско-американских отношений остаются за Москвой, а не за Вашингтоном. России следует изменить внешнеполитический курс для нормализации отношений с США, полагает Помпео.
"Мы ожидаем, что Россия начнет менять свое поведение, идет ли речь о поведении на Украине или работе, которую она [Россия] проделала, чтобы повлиять на выборы здесь, в США, повлиять на выборы по всему миру. Речь не идет о поведении страны, которая хочет быть частью международного сообщества. Мы надеемся, что они [российская сторона] вернутся к правильному курсу действий, наметят такой курс действий, который поведет их по пути верховенства закона, порядка и свободы", - сказал Помпео.
"Если они сделают это, я уверен, что две наши страны смогут процветать и развиваться бок о бок", - добавил госсекретарь США.
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