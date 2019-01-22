0
0
56
НОВОСТИ

Госсекретарь США считает, что Москва и Вашингтон не обречены быть противниками

20:15 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Россия не обречены на то, чтобы быть противниками и соперничать, как это было в годы холодной войны. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего", - прокомментировал шеф американской дипломатии перспективы развития российско- американских отношений. Его речь и ответы на вопросы ведущего транслировались в прямом эфире на сайте Госдепартамента.

"Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество [в духе] холодной войны", - убежден Помпео. "Наши две страны являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов. Россия в этом смысле является мощной державой, и мы это понимаем", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

При этом он выразил мнение, что решения о будущем российско-американских отношений остаются за Москвой, а не за Вашингтоном. России следует изменить внешнеполитический курс для нормализации отношений с США, полагает Помпео.

"Мы ожидаем, что Россия начнет менять свое поведение, идет ли речь о поведении на Украине или работе, которую она [Россия] проделала, чтобы повлиять на выборы здесь, в США, повлиять на выборы по всему миру. Речь не идет о поведении страны, которая хочет быть частью международного сообщества. Мы надеемся, что они [российская сторона] вернутся к правильному курсу действий, наметят такой курс действий, который поведет их по пути верховенства закона, порядка и свободы", - сказал Помпео.

"Если они сделают это, я уверен, что две наши страны смогут процветать и развиваться бок о бок", - добавил госсекретарь США.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 22.01.2019
Техническая неисправность рассматривается как одна из возможных причин крушения Ту-22М3
0
17
20:45 22.01.2019
Российских спортсменов могут отстранить от участи ОИ-2020 - WADA
0
73
19:45 22.01.2019
На ночь приостановлены все поисковые операции в Керченском проливе
0
140
19:20 22.01.2019
США и КНДР добились прогресса в переговорах - Помпео
0
159
18:55 22.01.2019
Судно с пострадавшими при пожаре в Черном море прибыло в Керчь
0
191
18:40 22.01.2019
Лишение делегации РФ голоса в ПАСЕ привело к кризису - генсек Ягланд
0
246
18:30 22.01.2019
Некоторые моряки с горящих танкеров получили тяжелые травмы
0
210
18:25 22.01.2019
Сегодня почти все общение Путина и Абэ проходило за закрытыми дверями
0
247
18:06 22.01.2019
Настю Рыбку отпустили не без участия Александра Лукашенко
0
257
17:40 22.01.2019
Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины
0
263

Возврат к списку