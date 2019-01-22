Российских спортсменов могут отстранить от участи ОИ-2020 - WADA

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио и других соревнований в случае фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в отчете комитета WADA по соответствию, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"В случае выявления фактов фальсификации данных российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года и других соревнованиях", - говорится в отчете.



