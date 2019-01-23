Бортпроводницы описали поведение задержанного за попытку угона самолета
09:20 23.01.2019 Источник: Вести.Ru
Бортпроводницы рейса Сургут – Москва, пассажира которого правоохранители задержали по делу о попытке угона самолета, рассказали, как вел себя виновник ЧП.
Как сообщила бортпроводник Мария Никулина в эфире телеканала "Россия 24", пассажир вел себя адекватно. У него была связная речь, не чувствовалось запаха алкоголя. На наркотическое опьянение это тоже не было похоже. "Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", — добавила старший бортпроводник Ева Крайчек.
Пассажир обратился с требованием изменить курс в направлении Афганистана через 30 минут после начала полета. Вести.Ru
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