Глава СВР России провел встречи с наследным принцем и главой разведки Саудовской Аравии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) Россиив ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем, министром обороны Королевства Саудовская Аравияи провел переговоры с начальником Службы общей разведки Королевства. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР"21 января в ходе своего рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия директор СВР России встретился с наследным принцем, министром обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности", - сказал Иванов.