Глава СВР России провел встречи с наследным принцем и главой разведки Саудовской Аравии
11:32 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем, министром обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и провел переговоры с начальником Службы общей разведки Королевства. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
"21 января в ходе своего рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия директор СВР России встретился с наследным принцем, министром обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности", - сказал Иванов.
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