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Пять стран профинансируют исследования, связанные с крушением "Боинга" над Донбассом

13:05 23.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Пять стран договорились о финансировании преследования людей, причастных к крушению «Боинга» над Донбассом. Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина подписали соответствующий Меморандум. Текст опубликован на сайте правительства Нидерландов.

Для организации финансовой поддержки страны – участницы договорились создать комитет финансового надзора. Речь, в частности, идёт о финансировании научных и других исследований, связанных с обвинением. Средства также будут направлены на то, чтобы сделать судопроизводство доступным для родственников погибших. 

Самолёт был сбит летом 2014 года. Погибли 298 человек. Эхо Москвы

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