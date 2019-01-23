Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФраскритиковал Роскосмос за прожектерство и недостаточную эффективность использования инвестиций."Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке", - заявил он, открывая совещание о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций.