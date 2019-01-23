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НОВОСТИ

Губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании Попечительского совета МГУ им. Ломоносова

17:59 23.01.2019

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Фото: пресс-службы Президента РФ
Мероприятие прошло в преддверии Дня российского студенчества под руководством президента РФ Владимира Путина, возглавляющего Попечительский совет университета. 

  «Прежде всего хотел бы поблагодарить за значимую поддержку, которую вы оказываете ведущему вузу страны, – сказал Владимир Путин, открывая мероприятие. – Важнейшая задача – укреплять научный, преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей – как российских, так и зарубежных, – обладающих знаниями и компетенциями в перспективных, только формирующихся областях, развивать программы академического обмена с другими вузами и университетами». 

  Глава государства подчеркнул, что сегодня научные команды университета играют заметную роль в передовых международных проектах, вносят весомый вклад в развитие современной астрономии и космологии. Отмечено, что «научный, образовательный потенциал университета нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития в госуправлении, в экономике, в социальной сфере, для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую технологическую эпоху». 

  «Хочу сказать слова благодарности, приятно, что мы имеем возможность сотрудничать, входить в попечительский совет. Такое партнерство делает сильнее наше среднее и высшее образование, – сказал по итогам мероприятия Андрей Воробьев. – У нас достаточно тесное и результативное сотрудничество с МГУ и со всей командой, которую возглавляет Виктор Антонович Садовничий. В ряде средних школ организованы университетские классы, очень тесная интеграция с гимназией Примакова, преподаватели МГУ доводят до ребят последние методики изучения точных наук. Везде, где есть участие МГУ, высокий результат – и при ЕГЭ, и при поступлении в ведущие вузы страны. Преподаватели и специалисты МГУ помогают осваивать новые специальности в ЦМИТах – это техника, информатика, программирование. Совместно с МГУ мы начинаем проект в рамках «Вернадского». Интеграция Московского госуниверситета в наши педагогические университеты для нас тоже очень важна».

Сергей Киселев

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