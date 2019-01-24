Глава Минобороны Венесуэлы не признает Гуайдо временным президентом
07:45 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Венесуэлы не признают спикера оппозиционной Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Такое заявление в "Твиттере" в среду сделал вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
"Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета", - написал министр.
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