0
0
37
НОВОСТИ

Глава Минобороны Венесуэлы не признает Гуайдо временным президентом

07:45 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Венесуэлы не признают спикера оппозиционной Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Такое заявление в "Твиттере" в среду сделал вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета", - написал министр.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 24.01.2019
Китай готов увеличить открытость экономики для французских инвесторов
0
17
08:15 24.01.2019
США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий - посол
0
51
08:00 24.01.2019
Маас назвал недостаточным брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729
0
60
22:30 23.01.2019
Трамп признал Гуайдо временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы - Белый дом
0
518
21:30 23.01.2019
Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы - СМИ
0
538
20:45 23.01.2019
ПАСЕ призывает СМИ повысить качество работы и бороться с дезинформацией
0
527
20:15 23.01.2019
Отношения с США являются ключевыми для Великобритании в противостоянии влиянию РФ
0
545
19:45 23.01.2019
В Венесуэле начались масштабные акции протеста
0
613
19:15 23.01.2019
Швейцарский оргкомитет "Бессмертного полка" готовится к майским шествиям
0
547
18:45 23.01.2019
Сохраняется угроза взрыва на горящих танкерах в Черном море - Росморречфлот
0
574

Возврат к списку