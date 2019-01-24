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Обсуждение в правительстве введения социальных норм потребления электричества прекращено

09:00 24.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Правительство прекратило обсуждение введения социальных норм потребления электричества. Такое решение было принято по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Вопрос о дифференциации тарифов на электроэнергию закрыт на неопределенный срок – об этом журналистам рассказал представитель вице-премьера Дмитрий Джус. Он отметил, что к обсуждению темы можно будет вернуться лишь после «детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан», а также с учетом мониторинга реальных доходов населения по итогам года. Кроме того, решено было не рассматривать отмену льгот на электроэнергию для владельцев электроплит и сельских жителей, дома которых подключены к сетям теплоснабжения. 

 На этой неделе газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала о плане дифференциации тарифов, предложенном Минэкономразвития. Согласно этой инициативе, при потреблении свыше 300 кВт в час электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а более 500 кВт в час – по так называемому «экономически обоснованному».

Различные варианты введения проекта социальных норм потребления электричества обсуждались властями страны с 2014 года.  Эхо Москвы

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