0
0
40
НОВОСТИ

Население РФ сократилось впервые за десять лет

09:20 24.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. Демографы предупреждали, что миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составило 146 млн 793,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем на 1 января прошлого года.

Последний раз население России сокращалось в 2008 году, а последующие годы росло.

Как следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной в среду, сокращение численности населения коснулось, в первую очередь, сельской местности.

Так, городское население на 1 января 2019 года составило 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), а сельское - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года).

При этом в Москве численность постоянного населения по сравнению с прошлым годом выросла на 123,8 тыс. человек и на 1 января 2019 года составила 12 млн 630,3 тыс. человек.

О том, что население России в 2018 году может начать сокращаться, летом предупреждали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 24.01.2019
Мэр Читы ушел в отставку
0
19
10:00 24.01.2019
Американских дипломатов в Венесуэле могут оставить без света и газа
0
31
09:32 24.01.2019
Из-за сообщений о бомбах в Хабаровске эвакуировали людей из более 40 зданий
0
84
09:05 24.01.2019
Обыски проходят в администрации Нефтеюганска - источник
0
126
09:00 24.01.2019
Обсуждение в правительстве введения социальных норм потребления электричества прекращено
0
141
08:45 24.01.2019
Российский истребитель перехватил над Балтикой шведский самолет-разведчик
0
152
08:30 24.01.2019
Китай готов увеличить открытость экономики для французских инвесторов
0
161
08:15 24.01.2019
США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий - посол
0
204
08:00 24.01.2019
Маас назвал недостаточным брифинг Минобороны РФ о ракете 9М729
0
208
07:45 24.01.2019
Глава Минобороны Венесуэлы не признает Гуайдо временным президентом
0
171

Возврат к списку