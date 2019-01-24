Население РФ сократилось впервые за десять лет
09:20 24.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. Демографы предупреждали, что миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.
По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составило 146 млн 793,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем на 1 января прошлого года.
Последний раз население России сокращалось в 2008 году, а последующие годы росло.
Как следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной в среду, сокращение численности населения коснулось, в первую очередь, сельской местности.
Так, городское население на 1 января 2019 года составило 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), а сельское - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года).
При этом в Москве численность постоянного населения по сравнению с прошлым годом выросла на 123,8 тыс. человек и на 1 января 2019 года составила 12 млн 630,3 тыс. человек.
О том, что население России в 2018 году может начать сокращаться, летом предупреждали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Русская служба Би-би-си
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