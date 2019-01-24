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НОВОСТИ

Чечня уточняет свои границы с соседними регионами

10:20 24.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Чечня уточняет свои границы с Дагестаном, Ставропольским краем и Северной Осетией. Это сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, это делается в рамках поручения президента регионам. В соцсети «ВКонтакте» Кадыров отметил, что в вопросе определения границ с Дагестаном есть полное взаимопонимание с руководством соседнего региона.

В прошлом году соглашение о границе глава Чечни подписал с руководителем Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Это вызвало протесты в Ингушетии. Однако Конституционный суд признал соглашение законным.  Эхо Москвы

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