Суд в Киеве счел доказанной вину Януковича в деле о госизмене
12:00 24.01.2019 Источник: РБК
Оболонский районный суд Киева счел доказанной вину бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене, передает телеканал «112 Украина»
«Суд, выслушав свидетелей и исследовав данные экспертов, документы и вещественные доказательства, обоснования обвинения и защиты считает, что вина обвиняемого <…> [доказана] надлежащими и допустимыми доказательствами», — заявил судья, отметив, что сам Янукович свою вину не признает.
Как отмечает телеканал, суд установил, что он умышленно обратился к президенту России Владимиру Путину 1 марта 2014 года и попросил ввести войска на территорию Украины. РБК
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