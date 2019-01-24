Бывший первый министр Шотландии задержан из-за подозрений в домогательствах - ТВ
13:00 24.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд задержан полицией в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах и позднее предстанет перед судом. Об этом в четверг сообщил телеканал "Скай ньюс".
Салмонд категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их смехотворными.
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