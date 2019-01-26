Требования о выборах в Венесуэле в течение 8 дней дирижируются из США - МИД РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За требованиями ряда стран Европы организовать в течение 8 дней выборы в Венесуэле просматривается "дирижерская палочка" США. Об этом говорится в размещенном в субботу комментарии МИД РФ."Обратили на себя внимание синхронность и срежесированность этих "вбросов" - за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона", - подчеркнули в дипведомстве.