Требования о выборах в Венесуэле в течение 8 дней дирижируются из США - МИД РФ
20:30 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За требованиями ряда стран Европы организовать в течение 8 дней выборы в Венесуэле просматривается "дирижерская палочка" США. Об этом говорится в размещенном в субботу комментарии МИД РФ.
"Обратили на себя внимание синхронность и срежесированность этих "вбросов" - за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. За всем этим отчетливо просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона", - подчеркнули в дипведомстве.
НОВОСТИ
- 21:00 26.01.2019
- Интеллектуалы выступили с призывом защитить Европу от политиков-популистов
- 20:00 26.01.2019
- Надежда Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины
- 19:30 26.01.2019
- Германия намерена отказаться от угля в энергетике
- 19:00 26.01.2019
- Лондон присоединился к требующим выборов в Венесуэле
- 18:30 26.01.2019
- Названы российские регионы с самым грязным воздухом
- 18:00 26.01.2019
- Минкультуры Украины обязало УПЦ изменить название
- 17:30 26.01.2019
- Приход православной церкви в Сан-Ремо переходит из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ
- 17:00 26.01.2019
- Число мигрантов, прибывающих из Турции в ЕС, в 2018 году выросло на 22% - СМИ
- 16:00 26.01.2019
- Скончался французский композитор Мишель Легран
- 15:00 26.01.2019
- Берлин, Париж и Мадрид признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о выборах за 8 дней
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать