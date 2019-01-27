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В РПЦ посоветовали мужчинам, которых смутили женские тела, купаться на Крещение в одиночестве

11:13 27.01.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мужчинам, которых смутили женские тела во время последних крещенских купаний, стоит либо купаться в одиночестве, либо обсудить свои искушения со священником. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Я думаю, что большинство православных мужчин относятся к совместному купанию спокойно. А тем, кто видят для себя искушение в самом факте нахождения рядом с женщинами, конечно, лучше выбрать для себя возможность купания в отдаленном месте, где нет людей вообще. И я бы еще добавил, что каждый человек индивидуален, и каждому стоит избегать тех ситуаций, которые, по его мнению, являются для него искусительными. И в этом вопросе мужчина может посоветоваться со своим духовником - с тем служителем, с которым он общается, исповедуется и причащается», - сказал В.Кипшидзе, комментируя одну из гражданских инициатив о раздельном купании на Крещение.

Однако представитель церкви отметил, что некоторые правила приличия женщинам все же соблюдать стоит, а именно выбирать соответствующие купальники и надевать рубашки.

«Я бы не хотел вдаваться в подробности о том, какие купальные костюмы являются приличными, а какие нет, но мне кажется, что любая разумная женщина может определить это сама», - отметил В.Кипшидзе.

Ранее СМИ сообщали о том, как православный житель Липецка в одной из городских групп в социальных сетях раскритиковал женщин, обнажавших свои тела во время крещенских купаний. Он заявил, что лишь единицы надевали рубашки, а остальные шокировали и пугали собой мужчин. Липчанин предложил в следующий раз организовать отдельные купели для представителей разных полов.

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