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СМИ: США снова требуют остановить "Северный поток-2"

11:55 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США снова потребовали от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила в воскресенье газета "Хандельсблат".

"Сейчас настало время для действий", - заявил изданию представитель американского правительства. ЕС, по его словам, "должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров". "Мы хотим, чтобы проект был остановлен", - отметили в Вашингтоне.

"Если трубопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России", - уверены в правительстве США. "Мы подтверждаем наше требование, наши европейские партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину", - заявили "Хандельсблат" в Белом доме. Причем там отметили, что отдельные меры в этом направлении в США считают недостаточными.

Одновременно собеседник газеты сообщил, что письма с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, "не были предусмотрены для сведения общественности". Ранее сообщалось, что дипломат предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что такие действия являются, по мнению Москвы, "недопустимым средством давления, которое не имеет ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей". По его мнению, американцы лишь думают о поставках в Европу собственного сжиженного природного газа.

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