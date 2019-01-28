0
0
12
НОВОСТИ

Трамп не исключает очередной приостановки работы правительства США

13:05 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп не исключат очередной приостановки работы федерального правительства, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом президент США сказал в интервью газете Wall Street Journal.

Он также отверг возможность того, что пойдёт на уступки перед демократами.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 28.01.2019
Крыша детского сада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
0
44
13:20 28.01.2019
Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования - Песков
0
65
13:00 28.01.2019
В России запустили систему быстрых платежей
0
100
12:32 28.01.2019
Гильдия киноактеров США выбрала лучших актеров
0
142
12:20 28.01.2019
В Симферополе арестован мужчина, обвиняемый в порче памятника "Вежливым людям"
0
165
12:05 28.01.2019
В российских регионах продолжается "эпидемия" звонков с сообщениями о бомбах
0
177
12:00 28.01.2019
Задержанный за похищение картины Куинджи заявил, что не совершал преступлений
0
182
11:32 28.01.2019
ФИЦ питания предложил изменить состав потребительской корзины
0
204
11:20 28.01.2019
В Чечне автомобиль упал в пропасть, есть жертвы
0
196
11:05 28.01.2019
Большинство россиян выступает против передачи Японии Южно-Курильских островов
0
213

Возврат к списку