Трамп не исключает очередной приостановки работы правительства США
13:05 28.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп не исключат очередной приостановки работы федерального правительства, если Конгресс через три недели не выделит необходимых средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом президент США сказал в интервью газете Wall Street Journal.
Он также отверг возможность того, что пойдёт на уступки перед демократами. Эхо Москвы
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