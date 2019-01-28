Работа с "поколением гаджетов" станет приоритетом РПЦ
17:00 28.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церковь должна активнее работать с невоцерковленной молодежью, чтобы в будущем не потерять это поколение, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
"У нас есть нецерковная молодежь, которая нуждается в нашей заботе, здесь очень важно найти язык, на котором Церковь будет в дальнейшем обращаться к этим людям. Как говорить с людьми, которые являются "поколением гаджетов"? Это сложно, у Церкви не всегда находятся нужные слова, но мы их ищем. Патриарх настаивает, что нужно искать быстрее, точнее, чтобы успеть с этим поколением, а мы можем его реально потерять. <...> Мне кажется, что эта составляющая станет доминантой дальнейшего служения Церкви на ближайшее время. ", - сказал он.
По словам Волкова, еще одним направлением в молодежной повестке станет сохранение в Церкви молодых людей, посещающих воскресные школы. "У нас есть много воскресных школ, в которых обучаются тысячи детишек, но есть проблема, что часто дети из Церкви если не уходят, то на какое то время отходят. Задача Церкви - найти тот правильный язык с этим возрастом, когда он уже начинает открываться от родителей. Это задача, которую патриарх формулирует перед духовенством", - подчеркнул пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви.
Он отметил, что количество молодежи на воскресных службах является лучшим показателем эффективности работы того или иного прихода. "Патриарх неустанно говорит о том, что священникам надо обращать внимание на то, кто приходит в наши храмы на воскресные литургии. Это очень важный маркер того реального положения дел, которое есть в Церкви. Если в приходе люди среднего или чуть старше среднего поколения, значит как-то не так построена церковная жизнь в конкретном приходе. В церкви обязательно должны быть молодые люди, в первую очередь, на воскресных литургиях, от этого дальше следует все остальное", - напомнил Волков.
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