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Депздрав Москвы назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации больных

12:37 29.01.2019

Фотографии, якобы свидетельствующие о том, что сотрудникам скорой помощи в Москве дают указания о запрете госпитализировать больных – фальсификация, утверждают представители городского Департамента здравоохранения. Публикации о том, что врачи скорой помощи получили неофициальные распоряжения о необходимости сокращении процента госпитализаций накануне появились сразу в нескольких изданиях, однако в Депздраве опровергли информацию о распространении подобных указаний.
«Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов, – сказано в сообщении Департамента здравоохранения Москвы. – Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад СМП наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются». Использованные в материалах СМИ фотографии документов без печатей и подписей ответственных лиц, которые названы «Меры по снижению медицинской эвакуации» являются фальсификацией, считают в Департаменте.
Как подчеркивают столичные медики, далеко не всем пациентам, обратившимся в скорую помощь, нужна в медицинская эвакуация и зачастую врачи могут оказать требующуюся помощь на месте, например, используя имеющиеся у них высокоэффективные лекарственные препараты. Причем, согласно данным Департамента, каждый день 25-30% вызовов (около 3 тыс.) заканчиваются госпитализацией пациентов. В пресс-службе отмечают, что в случаях отказов пациентов от медицинской эвакуации обеспечивается их динамическое наблюдение бригадами скорой помощи, отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник. При этом пациентов с травмами при необходимости доставляют в травматологические пункты, где им оказывают всю нужную медпомощь врачи-специалисты.

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