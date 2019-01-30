Посол Франции в России: Мы готовы принять всех российских туристов

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос среди российских туристов на визы во Францию в прошлом году вырос на 40%. Об этом заявила посол страны в Москве Сильви Берманн на приеме в резиденции диппредставительства в среду.

"Количество визовых запросов выросло более чем на 40% в 2018 году. Спрос продолжает расти уже в начале этого года. Мы готовы принять всех российских туристов", - отметила дипломат.