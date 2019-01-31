Рябков: Россия продолжит спасать ДРСМД
08:40 31.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продолжит работу по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после приостановки США своих обязательств по соглашению 2 февраля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.
"Мы не продвинулись. Мы констатируем это не просто с сожалением, но с глубокой озабоченностью за судьбу договора, за судьбу европейской международной безопасности, - сказал он. - Потому что теперь, как мы понимаем, начинается следующий этап, следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД. Произойдет это уже, видимо, в ближайшие выходные".
"Но мы работу продолжим, руки не опускаем. Мы готовы искать решения, хотя сейчас сделать это будет существенно сложнее", - добавил Рябков.
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