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НОВОСТИ

В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из "Стражей Галактики"

17:32 08.02.2019

Сотрудники португальского заповедника Quinta Layla поделились грустной новостью с фанатами фантастической франшизы «Стражи Галактики». Умер енот Орео, который стал прототипом и моделью для енота по имени Ракета в супергеройской картине. Сообщение об этом появилось на странице зоосада в Facebook.

«Сегодня у нас для вас печальнейшие новости. Наши сердца разбиты, ведь мы потеряли нашего лучшего друга, Стража Галактики — Орео. Он скончался рано утром после непродолжительной болезни. Большое спасибо нашим замечательным ветеринарам за их сострадание и заботу», — сказано в сообщении.

Орео появился на свет весной 2009 года. По данным издания Movieweb, девять лет назад его нашли в одном из мусорных баков Лондона. Малыша передали зоозащитникам. Через некоторое время он стал участником съемочного процесса фильма «Стражи Галактики».

Орео был похоронен на территории заповедника. Теперь остается открытым вопрос, кто же его заменит на съемках третьей части «Стражей Галактики».  360tv.ru

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