Китайские катера морской полиции зашли в зону, которую Япония считает своей

08:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре вооруженных патрульных корабля морской полиции КНР в понедельник один за другим зашли в Восточно-Китайском море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. Каждый из сторожевиков находился там примерно полтора часа, передает информационное агентство Киодо со ссылкой на японскую береговую охрану.

Японские сторожевики требовали от китайских кораблей немедленно покинуть этот район. В настоящее время они ушли в открытые воды. В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.