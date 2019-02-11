Стартовали крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы
09:32 11.02.2019 Источник: Эхо Москвы
В Венесуэле стартовали крупнейшие военные учения в истории страны. В них принимают участие вооруженные силы и народное ополчение. Перед началом президент Николас Мадуро встретился с военными и осмотрел боевую технику, в том числе, ракетные установки российского производства. Учения продлятся до 15 февраля.
Они проходят на фоне политического кризиса в стране и заявлений Вашингтона о том, что США не исключают применения военной силы для его разрешения. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 11.02.2019
- Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом российском регионе
- 10:00 11.02.2019
- От аналогового вещания отключат семь российских регионов
- 09:20 11.02.2019
- Российский аппарат зафиксировал загадочные вспышки в атмосфере Земли
- 09:00 11.02.2019
- Министр обороны Великобритании расскажет о "провокациях" России
- 08:41 11.02.2019
- Китайские катера морской полиции зашли в зону, которую Япония считает своей
- 07:25 11.02.2019
- В понедельник в Москве потеплеет до трех градусов
- 07:17 11.02.2019
- "Королева Елизавета" отправится в Тихий океан "пугать" китайцев
- 07:15 11.02.2019
- Российским авиакомпаниям могут повысить тарифы на сервис в аэропортах РФ
- 07:00 11.02.2019
- Половина россиян считает эвтаназию допустимой - опрос
- 18:03 10.02.2019
- Польша купила "прекрасное оружие" у своего союзника
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать