Стартовали крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы

09:32 Источник: Эхо Москвы

В Венесуэле стартовали крупнейшие военные учения в истории страны. В них принимают участие вооруженные силы и народное ополчение. Перед началом президент Николас Мадуро встретился с военными и осмотрел боевую технику, в том числе, ракетные установки российского производства. Учения продлятся до 15 февраля.

Они проходят на фоне политического кризиса в стране и заявлений Вашингтона о том, что США не исключают применения военной силы для его разрешения. Эхо Москвы