Победители конкурса эскизов мозаик для храма святого князя Владимира в Тушине получат 3,3 млн рублей

19:02

Стартовал прием заявок на участие в открытом общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно для Храма святого равноапостольного великого князя Владимира в московском районе Тушино. Панно будут украшать внешний периметр храма, рассчитанного на 785 прихожан. К примеру, у западного входа планируется разместить изображения святого князя Владимира и святой княгини Ольги, с восточной стороны храма в центральной нише – образ Святой Троицы, а по сторонам от нее – фигуры князя Димитрия Донского и святой княгини Евфросинии Московской. В боковых нишах, обрамляющих северный портал, как предполагается, будут изображены святые князья Александр Невский и Даниил Московский. А в боковых нишах, обрамляющих южный портал, – святые страстотерпцы Борис и Глеб с одной стороны и святой князь Андрей Боголюбский с другой стороны.



Организатором конкурса является ООО «Стадион Спартак», призовой фонд конкурса составляет 3,3 млн руб. Победителям будут присуждены три денежные премии. За первое место можно получить 1,5 млн руб., за второе – 1 млн руб., за третье – 800 тыс. руб. По итогам конкурса победители могут быть приглашены к реализации проекта.

«Задача конкурса заключается в том, чтобы вовлечь художников, мастерские, творческие коллективы и артели в работу по мозаичному оформлению фасадов будущего храма, – заявил сопредседатель жюри, владелец «Спартака» Леонид Федун. – Мы не стали прописывать строгие рамки для участников конкурса, более того, мы сделали его открытым, чтобы каждый желающий мог принять в нем участие. Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля, работы можно будет подать до 1 мая. Результаты конкурса планируется огласить 15 мая.