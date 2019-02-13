Разведка США назвала страны, несущие космическую угрозу Америке

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для этой страны в космосе. Об этом говорится в докладе военной разведки, опубликованном в понедельник.

"Военные доктрины США и Китая говорят о важности космоса, они рассматривают противокосмическую оборону в качестве возможности для сдерживания США и их союзников", - говорится в доктрине.