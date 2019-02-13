В Италии собираются потратить свое золото, чтобы не повышать НДС и снижают пенсионный возраст

08:51 Источник: Телеканал "112 Украина"

Правящая популистская коалиция в Сенате Италии, состоящая из партий "Движение "5 звезд" и "Лига", подготовила законопроект, который разрешает правительству продавать золотой запас страны. Об этом сообщает Reuters.

Итальянская пресса сообщает, что правительство рассматривает возможность использования части золотых резервов, находящихся в распоряжении Банка Италии, для обуздания дефицита бюджета в этом году и избежания запланированного повышения НДС в 2020 году.

Кроме того, недавно президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста и внедрении "базовый доход" для неимущих. Пенсионный возраст в Италии будет понижен с 67 лет до 62 лет, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет. Формула такая: итальянцы получат выплаты, если их возраст и стаж в сумме составят сто лет. Чем старше человек, тем меньший стаж ему нужен. Например, в 70 лет потребуется 30 лет трудового стажа.