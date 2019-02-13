Си Цзиньпин подписал первый в истории Китая регламент по надзору за военной подготовкой
15:00 12.02.2019 Источник: REGNUM
Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал указ о введении первого в своем роде судебного регламента по надзору за военный подготовкой, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.
Закон, который ступит в силу с 1 марта 2019 года, прежде всего нацелен на улучшение боеготовности Народно-Освободительной армии Китая (НОАК). В законе сформулированы меры по устранению практик, не соответствующих современным реалиям ведения боевых действий. Кроме того, в нем имеются критерии выявления злоупотребления и нарушений дисциплины во время военной подготовки.
В законе также разъясняется мера ответственности, которую понесет нарушитель за невыполнение установок, приоритеты при проведении надзора и регулирование методов и процедур для проведения соответствующей работы.
Как сообщалось ранее, в рамках реформирования вооружённых сил Китая в интересах улучшения надзора НОАК перешла на электронную систему закупок. ИА REGNUM
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