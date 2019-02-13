Суд арестовал аспиранта МГУ, подозреваемого в поджоге офиса "Единой России"
17:00 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головинский суд Москвы во вторник санкционировал на месяц арест аспиранта механико- математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
В минувшую субботу суд удовлетворил просьбу защиты Мифтахова и продлил ему срок задержания на 3 суток. "Избрать в отношении подозреваемого Мифтахова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 марта", - огласил постановление судья Сергей Базаров.
Мифтахову инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), все подозрения в причастности к совершению этого преступления он отвергает. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде, им вменяют поджог офиса "Единой России" в районе Ховрино 31 января 2018 года. Всем фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
По словам адвоката аспиранта Светланы Сидоркиной, в ходе следственных действий в минувшую субботу ее подзащитного опознал "один из засекреченных свидетелей, чьи показания противоречивы и вызывают много вопросов". Кобаидзе на опознании заявил следователям, что не знаком с Мифтаховым и видел его только по телевизору. "[Мифтахов] на детской площадке [рядом с офисом "Единой России"] организовывал и указывал другим, что делать", - следует из показаний, озвученных во вторник в суде.
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