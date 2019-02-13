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Молодым российским ученым предложили ограничить выезд из страны

09:20 13.02.2019 Источник: Lenta.ru

Молодым российским ученым, на специальность которых есть спрос в других странах, необходимо ограничить свободную эмиграцию, чтобы снизить отток «талантливой молодежи» за границу. С такой инициативой выступил советский и российский ученый-биохимик и молекулярный биолог Георгий Георгиев в материале, опубликованном в газете «Поиск».

По мнению академика РАН, вместо бесплатного высшего образования следует ввести так называемое кредитное. В таком формате государство по-прежнему будет покрывать все расходы студента на обучение, однако по ее окончании он должен будет не менее 15 лет проработать в российской науке. После этого кредит автоматически погасится, в противном случае ученый будет обязан вернуть его в полном объеме.

Специалист будет иметь право выезжать за пределы страны для участия в научных конференциях и совместных исследованиях с зарубежными коллегами.

Неограниченное же право на свободную эмиграцию будут получать только те, кто оплатил полностью обучение и не получал стипендию.

Ученый подчеркнул, что данное нововведение должно касаться только интенсивно развивающихся областей науки, в частности таких, как молекулярная и клеточная биология, информационные технологии, многие разделы физики.  Lenta.Ru

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