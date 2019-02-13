Молодым российским ученым предложили ограничить выезд из страны
09:20 13.02.2019 Источник: Lenta.ru
Молодым российским ученым, на специальность которых есть спрос в других странах, необходимо ограничить свободную эмиграцию, чтобы снизить отток «талантливой молодежи» за границу. С такой инициативой выступил советский и российский ученый-биохимик и молекулярный биолог Георгий Георгиев в материале, опубликованном в газете «Поиск».
По мнению академика РАН, вместо бесплатного высшего образования следует ввести так называемое кредитное. В таком формате государство по-прежнему будет покрывать все расходы студента на обучение, однако по ее окончании он должен будет не менее 15 лет проработать в российской науке. После этого кредит автоматически погасится, в противном случае ученый будет обязан вернуть его в полном объеме.
Специалист будет иметь право выезжать за пределы страны для участия в научных конференциях и совместных исследованиях с зарубежными коллегами.
Неограниченное же право на свободную эмиграцию будут получать только те, кто оплатил полностью обучение и не получал стипендию.
Ученый подчеркнул, что данное нововведение должно касаться только интенсивно развивающихся областей науки, в частности таких, как молекулярная и клеточная биология, информационные технологии, многие разделы физики. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать