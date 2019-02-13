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ФНС и ФСБ проверили агропоставщиков 13 регионов на законность возврата НДС

15:00 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФНС совместно с ФСБ России организовали проверки в 13 регионах Российской Федерации в целях ликвидации "площадок" поставщиков сельхозпродукции, которые могли использовать эти площадки для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной налоговой службе.

"По результатам данных мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов - переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельность, без наличия налоговых рисков", - сообщил представитель ведомства.

В настоящее время выявлены 5 наиболее крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка.

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