Британка, пострадавшая в ДТП с участием герцога Эдинбургского, возмущена исходом дела
16:32 15.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Британка, пострадавшая в ДТП с участием принца Филиппа, возмущена исходом дела – 97-летнего супруга королевы Елизаветы Второй решили не привлекать к ответственности. Пострадавшая Эмма Феервезер крайне недовольна тем, что принцу удалось избежать наказанию по суду. Она предположила, что Филипп добровольно сдал свои водительские права для того, чтобы избежать ответственности.
В Королевской государственной прокуратуре в свою очередь завили, что учли все обстоятельства: серьезность вины, возраст водителя и ситуацию с водительскими правами. Эхо Москвы
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