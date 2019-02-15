Британка, пострадавшая в ДТП с участием герцога Эдинбургского, возмущена исходом дела

16:32 Источник: Эхо Москвы

Британка, пострадавшая в ДТП с участием принца Филиппа, возмущена исходом дела – 97-летнего супруга королевы Елизаветы Второй решили не привлекать к ответственности. Пострадавшая Эмма Феервезер крайне недовольна тем, что принцу удалось избежать наказанию по суду. Она предположила, что Филипп добровольно сдал свои водительские права для того, чтобы избежать ответственности.

В Королевской государственной прокуратуре в свою очередь завили, что учли все обстоятельства: серьезность вины, возраст водителя и ситуацию с водительскими правами. Эхо Москвы

