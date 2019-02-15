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Глава Колумбии считает, что венесуэльские военные должны поддержать Гуайдо

21:30 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Колумбии Иван Дуке считает, что вооруженные силы Венесуэлы должны перейти на сторону венесуэльской оппозиции. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления на внеочередной сессии Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

По словам Дуке, необходимо "призвать венесуэльских военных выразить свою преданность Национальной ассамблее (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией - прим. ТАСС)", а также Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента. Заявление Дуке приводит сайт колумбийской администрации.

Глава Колумбии вновь призвал международное сообщество усилить "дипломатическую блокаду, чтобы изолировать" правительство Мадуро, которое, по его мнению, "узурпирует власть".


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