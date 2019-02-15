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Макрон направил Маттарелле приглашение посетить Францию с государственным визитом

22:30 15.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский президент Эмманюэль Макрон направил приглашение своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле посетить в ближайшие месяцы Францию с государственным визитом. Об этом в пятницу сообщил Елисейский дворец.

Приглашение, как отмечает агентство Франс Пресс, последовало после периода напряженных дипломатических отношений между двумя странами.

Макрон сообщил Маттарелле, что ожидает его прибытия "в ближайшие месяцы". Послание Макрона было передано с послом Франции в Италии Кристианом Массе, который неделю назад был демонстративно отозван Парижем и лишь в эту пятницу вернулся в Рим, где был немедленно принят итальянским президентом.

На прошлой неделе французский МИД сообщил, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты". Посол вернулся в Рим вечером в пятницу.


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