Венесуэльские генералы ведут переговоры с оппозицией - Болтон
13:00 16.02.2019 Источник: РБК
Представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с республиканской оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом в интервью Fox News рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
«Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент [Мадуро] не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры», — сказал Болтон. «В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов, это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Именно отсюда исходит коррупция», — подчеркнул он. РБК
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