Венесуэльские генералы ведут переговоры с оппозицией - Болтон

13:00 Источник: РБК

Представители командования Вооруженных сил Венесуэлы проводят переговоры с республиканской оппозицией втайне от главы государства Николаса Мадуро. Об этом в интервью Fox News рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Ключевые политики и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Президент [Мадуро] не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры», — сказал Болтон. «В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов, это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Именно отсюда исходит коррупция», — подчеркнул он. РБК